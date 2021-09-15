台中市23歲黃姓男子日前騎乘機車載著女友，後座女友突然氣喘發作，沒帶氣喘藥，呼吸急促模樣嚇壞路人，男子急攔下巡邏中的警車求助，員警先通報119救護人員到場協助，並與救護人員連線回報女子現場狀況，同時安撫男子擔憂的心情，所幸救護人員迅速抵達並將女子載往醫院，順利化解一場危機。

台中市警第五分局北屯派出所警員黃韋霖、張佑華當天巡邏行經北屯區文心路4段，突然被慌張的黃姓男機車騎士攔下，黃男心急如焚地向員警表示，17歲游姓女友突然氣喘發作，且有缺氧、全身癱軟無力等症狀，身邊的氣喘用藥又已經吃完，黃男急著帶游女就醫，便騎機車載著游女一路自北屯區中清路住處騎到文心路。

員警得知原委後，即先通報119派員救護，黃員以手機持續與救護人員聯繫，回報游女現場身體健康狀況，張員安撫黃男焦急的心情並協助攙扶身體無力的游女，所幸救護人員迅速趕到將游女送往醫院救護。

黃男在得知最近醫院車程有段距離後，對於員警周全考量聯繫119派員救護十分感謝，也表示下次遇到類似情形會記得冷靜先撥打119報案，讓傷患能儘速得到救治。

台中市警第五分局長林沐弘表示，員警遇事不慌、處置得宜值得嘉許，並提醒民眾平時應多留意自身健康狀況，若遇有人身體不適需緊急就醫的情形，切勿慌張，務必保持冷靜，並立即撥打119請救護人員前往協助，避免延誤寶貴的救援黃金時間。