3名前美國情報人員今天在維吉尼亞州聯邦法院坦承，曾經參與阿拉伯聯合大公國網路情報活動，下手目標均為這個波灣國家的敵人和對手。

49歲的拜爾（Marc Baier）、34歲的亞當斯（Ryan Adams）及40歲的蓋里克（Daniel Gericke）同意支付總額170萬美元（約新台幣4752萬元）的罰款，相當於他們為阿聯工作的報酬，以解決相關罪名指控，包括違反美國出口管制、電腦詐欺及非法出入他人電腦。

維州亞歷山卓（Alexandria）聯邦地區法院已同意給予3年緩起訴。法新社報導，此一複雜案件凸顯出各國政府無不尋求訓練有素電腦資安專家，以從事偵測敵情和威脅的工作。

3名被告過去在美國情報圈工作，包括在軍中和國家安全局（National Security Agency）任職。

根據美國司法部資料，3人離開美國政府單位之後，改替一家美國企業工作，並依美國監管法規提供阿聯政府網路服務。

3人於2016年再轉職，改至一家薪資更優渥、與阿聯政府有關聯的公司上班，並開始對特定目標執行駭客任務，包括美國境內的伺服器。有媒體點出這家公司名為DarkMatter。

司法部說，而工作有一環讓他們非法取得權限，出入「數以千萬計」的智慧型手機與行動載具。

司法部未公開任務鎖定哪些目標。但媒體報導指出，受害目標美國海內外都有，作案手法大多是上傳惡意程式，不當利用軟硬體漏洞來入侵並控制伺服器、電話及數位設備等。

如今除了罰款，法院也撤銷3人的美國安全許可，禁止他們再任職美國情報界，也不准再從事駭客任務。

美國聯邦調查局（FBI）網路部助理主任沃恩德朗（Bryan Vorndran）表示，FBI「將徹查所有透過網路犯罪而獲利的個人和企業」。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1100915