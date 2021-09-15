台南市長黃偉哲代表衛福部表揚榮獲衛生福利志願服務金質徽章獎的志工。其中，安南區安和社區發展協會志工黃振和（右一）服務時數高達5215小時。（社會局提供／洪榮志台南傳真）

台南市去年有52名志工榮獲衛生福利志願服務金質徽章獎，市長黃偉哲15日代表衛福部表揚志工們無私的奉獻。其中，最高齡的西港區慶安社區發展協會志工邱黃梅，儘管已經85歲，但參與社區服務不餘遺力，不僅加入社區關懷據點值班、協助辦理共餐服務、端午節綁粽子分送獨居老人，更在此次新冠肺炎疫情期間，協助西港區辦理疫苗施打的清潔打掃、交通指揮與施打疫苗動線導引等服務，實踐「活到老、服務到老」的精神。

至於服務時數最多的安南區安和社區發展協會志工黃振和，今年76歲，服務年資8年，服務時數高達5215小時，他同時也是市府社會局社福小隊、南市長青志工團志工，平時除了到安和活動中心輪值外，也協助辦理共餐服務、電話問安、清潔環境及量測血壓等服務，亦是老當益壯的長者志工。

市長黃偉哲強調，志工是台南市最重要的無形資產，也是台南市的驕傲；由於有志工無私的付出，台南才能顯得更溫暖美好，相信做好事有好報，做志工會有好報，也邀請更多市民朋友在個人能力範圍內加入志願服務的行列，替社會大眾盡一分心力，共創溫暖友善的志工城市。

市府社會局長陳榮枝也說，根據《衛生福利志願服務獎勵辦法》的規定，志願服務獎勵分為金質徽章獎、銀質徽章獎及銅質徽章獎等3種。其中，金質徽章獎服務時數需滿2500小時、銀質時數需滿2000小時、銅質時數需滿1500小時，能夠獲得金質徽章獎的殊榮實屬不易，希望能有更多市民朋友投入志願服務的大家庭，共創公益向善的溫暖台南。