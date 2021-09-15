台南市去年有52名志工榮獲衛生福利志願服務金質徽章獎，市長黃偉哲15日代表衛福部表揚志工們無私的奉獻。其中，最高齡的西港區慶安社區發展協會志工邱黃梅，儘管已經85歲，但參與社區服務不餘遺力，不僅加入社區關懷據點值班、協助辦理共餐服務、端午節綁粽子分送獨居老人，更在此次新冠肺炎疫情期間，協助西港區辦理疫苗施打的清潔打掃、交通指揮與施打疫苗動線導引等服務，實踐「活到老、服務到老」的精神。
至於服務時數最多的安南區安和社區發展協會志工黃振和，今年76歲，服務年資8年，服務時數高達5215小時，他同時也是市府社會局社福小隊、南市長青志工團志工，平時除了到安和活動中心輪值外，也協助辦理共餐服務、電話問安、清潔環境及量測血壓等服務，亦是老當益壯的長者志工。
市長黃偉哲強調，志工是台南市最重要的無形資產，也是台南市的驕傲；由於有志工無私的付出，台南才能顯得更溫暖美好，相信做好事有好報，做志工會有好報，也邀請更多市民朋友在個人能力範圍內加入志願服務的行列，替社會大眾盡一分心力，共創溫暖友善的志工城市。
市府社會局長陳榮枝也說，根據《衛生福利志願服務獎勵辦法》的規定，志願服務獎勵分為金質徽章獎、銀質徽章獎及銅質徽章獎等3種。其中，金質徽章獎服務時數需滿2500小時、銀質時數需滿2000小時、銅質時數需滿1500小時，能夠獲得金質徽章獎的殊榮實屬不易，希望能有更多市民朋友投入志願服務的大家庭，共創公益向善的溫暖台南。
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