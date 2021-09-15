NCSOFT旗下手遊《天堂2M》今（15）日改版，新增亞丁領地以及大劍職業；同時開放角色伺服器轉移與職業轉換等內容。

大劍－札那克的故事

《天堂2M》今日更新「歷章III豐饒時代」版本，開放亞丁領地，亞丁城鎮是被燦爛光芒圍繞的王國首都，周圍包含「昂赫瀑布」、「鏡之森林」、「激戰的平原」、「忘卻平原」、「榮耀的平原」、「寂靜之谷」六個獵場，於各獵場狩獵地區首領可獲得豐厚的戰利品。

此外，新增的大劍職業包括傳說職業【扎那克】、【艾爾古斯】，英雄職業【阿可文】、【利進】、【羅提】、【柯塞勒斯】。大劍職業擁有獨特的組合技能以及連擊系統，透過重擊技能可以發動連續使用的連擊擊暈對手，成為支配戰場的存在！

大劍技能－重擊

大劍技能－守護盾

《天堂2M》今日更新後也開放了「職業轉換」與「角色伺服器轉移」。職業轉換的時間為9/15～9/28，活動期間內可購買職業轉換商品進行職業卡與裝備及技能等等的轉換。在既有的職業武器類別，選擇轉換成其他職業，對大劍有興趣的玩家可以直接體驗新職業喔！

此外，也再次開放了「角色伺服器轉移」，在9/15～9/28活動期間內，LV45級以上，未加入血盟，或未申請加入血盟的玩家，能將角色轉移至其它伺服器，展開新的冒險。

為了慶祝歷章III豐饒時代改版，特別提供三種TJ禮券，在9/15～11/10活動期間內，透過每日優惠簽到來獲得包含「TJ’s禮券－裝備復原」、「TJ’s禮券－職業」以及「TJ’s禮券－壺精」三種。

《天堂2M》將提供三種特別的TJ禮券

《天堂2M》今日更新也推出了多項精彩活動：

【繼承者們！歡迎來到亞丁】：9/15維護後～11/10維護前，活動期間內，天天登入透過每日優惠可獲得「35萬金幣」以及包含「TJ’s禮券」、「上級職業／壺精獲取券」、「地龍／火龍耳環箱」等等的主要出勤獎勵。

繼承者們！歡迎來到亞丁

【繼承特約豐饒成長箱】：9/15維護後～9/29維護前，活動期間內，只要提升等級即可獲得特定獎勵。

繼承特約豐饒成長箱

【滿月之狼第3季】：9/15維護後～9/29維護前，活動期間內，滿月之狼週一至週六將在12：30、20：30於多個地區同時登場，成功狩獵滿月之狼，將可獲得大量的經驗值與金幣。

滿月之狼第3季

【中秋月兔村莊狩獵大會】：9/15維護後～9/29維護前，活動期間內將開啟「月兔村莊」副本，狩獵月兔村莊怪物有機率可獲得「滿月信物（活動）」，可與活動NPC兌換各種滿月專屬禮物。

中秋月兔村莊狩獵大會

【尋找耀眼的滿月碎片】：9/15維護後～9/29維護前，活動期間內於野外狩獵可獲得「滿月碎片（活動）」，透過製作可獲得多樣不同獎勵。

尋找耀眼的滿月碎片

【副本完全征服：激戰之島】：9/15維護後～9/23維護前，活動期間內，於激戰之島內狩獵時，有機率掉落「征服者之幣（活動）」，使用征服者之幣可製作想要的物品。

副本完全征服：激戰之島

【傳說的黃金馬車第2季】：9/17～9/19，活動期間內每天晚上21：00，黃金馬車將會現身於「奇岩」、「歐瑞」、「亞丁」三個城鎮，可以在不同城鎮中購買多種不同的珍藏寶物。

傳說的黃金馬車第2季

【豐饒時代的輔助魔法】：9/15維護後～9/23維護前，活動期間內，可獲得恩寵／經驗值提升的輔助魔法BUFF。

豐饒時代的輔助魔法

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