台灣電動機車龍頭Gogoro傳出可能透過借殼上市的方式，在美國上市，知名半導體分析師陸行之對此表示，「雖然有點可惜，但沒辦法」，因為可能在台灣股市拿不到高IPO（首次公開發行）定價，所以透過SPAC（特殊目的收購公司）在美國轉上市，說不定有機會得到木頭姐（指女股神Cathie Wood）的青睞，也能儲備現金繼續擴大全球電動機車版圖。

根據外電報導，Gogoro正與特殊目的收購公司（SPAC）Poema洽談合併，可能透過借殼上市的方式，直接在美國那斯達克掛牌，目前估市值約在10億美元以上，最快本周四（16日）定案，對於這項消息，Gogoro表示不對市場傳言或臆測發表評論。

陸行之今（15日）對這項傳聞在臉書發文表示，雖然有點可惜，但沒辦法。他分析，「因為可能虧損嚴重，在台灣股市拿不到高IPO定價，投資股東無法大幅變現獲利，公司也無法拿到足夠的現金流繼續燒錢來攻城掠地，所以學學連營收都幾乎沒有的公司像是 Luminar Technologies Velodyne Ouster Quantumscape 陸續透過SPAC在美國轉上市。」

Gogoro如果在美上市，陸行之表示，「加上各家美國大投銀的推波助瀾一下，說不定有機會得到木頭姐的青睞，也能儲備現金繼續擴大全球電動機車版圖，不像有些龍頭汽油車，汽油機車公司轉型緩慢，但現金賺飽飽，繼續提供我們使用加速地球暖化的交通工具。」