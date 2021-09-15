聯準會每月購債的寬鬆政策，加上債務上限因素，令美國財政部TGA帳戶（即財政部一般帳戶）餘額不斷降壓，促使市場美元流動性持續增加；由近2月美國各聯邦儲備銀行之準備金由6月底3.8兆美元逐漸攀升至9月初約4.2兆美元水準及隔夜反向附買回(ON RRP)使用總額維持於1兆美元以上來看，皆顯示美元流動性過剩狀況，加上市場短期工具供給一直減少，美元供需端失衡也再進一步令短期利率縮窄。影響所及，境內已核備的境外美元貨幣市場基金，多檔為負報酬，其他月報酬率則在0%附近徘徊。

目前來看，短期利率是否持穩或繼續下滑，關鍵仍為債務上限議題。美國財政部於8月初已開始採取非常規措施以防止債務違約，近期美國財政部長耶倫更表示，美國債務上限的非常規措施將在10月用盡，國會須盡快討論提高或暫停債務上限事宜，以避免債務違約發生。

由過去經驗來看，債務上限問題於最終將化險為夷，但在此之前，財政部的非常規措施持續減少短期債券的供給，TGA帳戶餘額下滑促使市場湧入更多資金，短期利率有進一步下滑風險。倘若，債務上限問題能夠在9月底落幕，依財政部之前規劃，TGA帳戶餘額將回到7500億美元水準，相較於近期的2500~3000億，約有4500~5000億上行空間，將有助緩解短率持續下行風險，對以息收為主的美元貨幣基金而言，降低負報酬風險。

就算美國聯準會開始減少購債，也只是減少市場資金氾濫情形，但利率不見得能拉升，預期要到美國聯準會正式升息，美元貨幣市場基金收益率才有機會提升。持有美元貨幣型基金的投資人，可以考慮轉換標的至短天期美國公債的ETF，如元大美債1-3 ETF（00719B）。