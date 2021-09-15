打電話問警報 國防部專人接聽 網都問同一件事 13:582021/09/15 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 萬安演習今登場，國家級警報響起，提醒民眾注意。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 漢光演習期間，萬安演習今同步登場。下午1點30分，先是國家級警報響起，接著是空襲警報，模擬飛彈來襲狀況，提醒民眾注意。 近年來，國防部貼心地在國家級警報最後附上查詢電話，同時派專人接聽。負責接電話的國防部人員表示，許多民眾收到警報後「還真的打電話來問」，問的問題都差不多，想了解有無實施人車管制。 今年演習「只警報、不管制」，路上人車可自由移動。國防部人員親切有禮的服務態度，也受到網友一致好評。 美眾院版國防授權法 建議邀台參與環太軍演 漢光演習 作戰救災防疫三合一 今起實兵實彈進行 驗證軍力調度能力 更符戰場實景 #萬安演習 #國家級警報 #國防部 #空襲警報 #打電話 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 年收入都破200萬 女問嫁「包租公or竹科工程師？」 網一面倒選他 18:372021/09/14 社會 怕川普毀了地球 美參謀聯席會主席採取秘密行動保護核武 08:392021/09/15 國際 網酸「唉 歲月不饒人」謝忻原本走心了 下秒轉念高EQ回應 16:032021/09/14 娛樂 影／猛攻朱立倫遭國民黨送考紀會 張亞中親上火線回應 10:242021/09/14 政治 萬安演習13：30登場 賴清德提醒：不實施人車管制 08:582021/09/15 政治 民眾注意 萬安44號演習今午發布警報 一張圖曝重點 08:022021/09/15 政治 王鳴中快評》漢光演習給誰看 09:512021/09/13 快評 網紅私約F級正妹粉絲「學小豬空幹舞30秒」女方急喊報警 19:012021/09/14 娛樂 人人都能成為「護金大使」阿Sir暢談防詐要領 09:482021/09/15 寶島 土耳其五角大廈 月星計畫挨批肥了總統裙帶 09:242021/09/13 國際 萬安44號演習明登場 金山警提醒「3不1沒有」 16:402021/09/14 社會 政治熱門新聞 張亞中黨主席能拿多少票？郭正亮爆數字：出乎意料 - 政治 陳柏惟死定了？ 郭正亮看完民調預測罷免結局：血流成河 - 政治 獨／空軍緊咬各型共機畫面首曝光 小英總統慰勉飛官意外「官洩」 - 政治 官員打滿莫德納第二劑？陳時中「回這句」瞬間引爆網怒火 - 政治 趙少康中秋禮盒竟送「這3樣」東西 小編吶喊：有什麼深意？ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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