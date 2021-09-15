漢光演習期間，萬安演習今同步登場。下午1點30分，先是國家級警報響起，接著是空襲警報，模擬飛彈來襲狀況，提醒民眾注意。

近年來，國防部貼心地在國家級警報最後附上查詢電話，同時派專人接聽。負責接電話的國防部人員表示，許多民眾收到警報後「還真的打電話來問」，問的問題都差不多，想了解有無實施人車管制。

今年演習「只警報、不管制」，路上人車可自由移動。國防部人員親切有禮的服務態度，也受到網友一致好評。