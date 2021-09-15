新竹市議員李妍慧（右一）近日與清華大學、「Chimes AI」創辦人謝宗震共同辦理1場智慧城市治理座談會，暢談智慧城市治理的嶄新觀點。（李妍慧提供／陳育賢新竹傳真）

城市治理、難解的社會問題，也可以委由AI來解決！新竹市議員李妍慧近日與清華大學、「Chimes AI」創辦人謝宗震共同辦理1場智慧城市治理座談會，暢談智慧城市治理的嶄新觀點，AI更可提升行政精準度，同時做到公平、保護隱私。

Chimes AI 創辦人謝宗震，多年來提供企業No-Code AI解決方案，讓企業不須撰寫程式的前提下，可以快速建立系統與應用程式，降低企業內部的技術負債與人力訓練時間，有助於企業降低成本並滿足數位轉型的迫切需求，創造商業效益。

李妍慧指出，在解決社會議題時，往往會遇到非常細微的人事物等問題，AI也可以幫助城市治理？可以做到如人一般的反應？

謝宗震則表示，過去他在主持「D4SG 資料英雄計畫」時，為社會救助專案建立風險預警模型，可協助社工精準的處理問題，更甚者還做到公平、保護隱私的難度，幫助社工不再被繁瑣的行政工作綁著，而能更專注的在社會救助的工作上，也能幫助各系統的介接。

此外，謝宗震也曾協助高雄市鳳山區建立火災風險地圖，分析區域火災發生的重要因素，例如屋齡、住家面積、經濟條件、人口構成、家戶密度、建築法規等，透過AI方法建立模型後，能協助地方的火災預防居家訪視、高風險主宅區的火災防範宣導，也獲得總統盃黑客松卓越團隊。

謝宗震另談到如何將這些典範案例運用在大新竹的智慧城市治理上時，他強調，透過科技和資料的力量可改造社會，降低風險災害、提升能源、水利效益，促進循環經濟，這就是Chimes AI願景，打造企業級No-Code AI，實現亮點規模化。

清華大學創新育成中心主任李天健也特別提到，新竹市政府目前正建構中的「竹科X創新產業園區」未來將以軟體、智慧科技、智慧服務應用為主，期能帶動竹科硬體產業，軟硬結合形成新的發展模式，而「竹科X黑客松活動起跑」更是為此暖身。

希望黑客松活動，為城市議題提出解方，歡迎各界好手報名參賽，學生或社會人士皆可組隊報名，首獎獎金新台幣20萬元，有興趣參賽團隊，可參與本月18日的「提案暨媒合工作坊」，一起打造更美好的新竹城市大未來。