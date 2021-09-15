千附精密(6829)送件申請上興櫃。

千附精密成立於109年7月，主要產品為光電及半導體設備零組件、航太零組件，董事長為張瓊如，總經理為賴明村，目前股本為5.37億元，110年上半年合併營收為8.15億元，稅後盈餘為1.34億元，每股盈餘為2.65元。

《櫃買市場》金鼎科申請上興櫃
1分鐘讀財經》抱股過中秋要小心 買錯恐睡不著
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