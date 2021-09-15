《櫃買市場》千附精密申請上興櫃 14:002021/09/15 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 千附精密(6829)送件申請上興櫃。 千附精密成立於109年7月，主要產品為光電及半導體設備零組件、航太零組件，董事長為張瓊如，總經理為賴明村，目前股本為5.37億元，110年上半年合併營收為8.15億元，稅後盈餘為1.34億元，每股盈餘為2.65元。 《櫃買市場》金鼎科申請上興櫃 1分鐘讀財經》抱股過中秋要小心 買錯恐睡不著 #千附 #精密 #櫃買市場 #興櫃 #送件申請 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄老闆注意！續雇65歲員工補助申請到10月底 14:122021/09/14 生活 《集中市場》靜待買盤回籠 三大法人買超65.5億元 15:252021/09/14 財經 iPhone 13新發表！蘋果股價不漲反跌 台期指今結算震盪轉劇 09:192021/09/15 財經 北市實驗機構入校 家長憂防疫破口 04:102021/09/15 地方新聞 逆勢成長！中科18歲轉大人 今年營業額可望破兆 12:342021/09/15 科技 《金融股》開發金抗跌有撐 凱基證獲准開辦財管2.0 12:012021/09/15 財經 櫃買14日審議聯發國際上櫃案 09:392021/09/14 財經 《盤後解析》中秋長假前觀望 台股量縮碎步 14:342021/09/14 財經 《櫃買市場》聯發國際上櫃審議 過關 08:542021/09/15 財經 華商韜略》新加坡新首富，又是一個中國人（南來） 08:412021/09/15 海納百川 獨立航商靈活調頭 贏在重押美國線 04:102021/09/15 財經要聞 財經熱門新聞 航運遭空頭狙殺 長榮最慘被外資狠倒貨 - 財經 遭美打壓死不了 任正非曝華為攻6G背後盤算 - 財經 2年後公務員退撫制度比照勞工？他看傻眼：這樣誰要考 - 財經 花旗消金退出台灣 留下兩大啟示 - 財經 第二劑莫德納 快來了！ - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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