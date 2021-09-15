台鐵東勢線停駛30年特展精選110件老照片，布展成時光隧道牆。（王文吉攝）

台鐵東勢線停駛30年特展展出民國80年代的台鐵制服。（王文吉攝）

盛極一時的台鐵東勢線停駛30年，台中市政府客委會與后豐社區大學、福井鐵道文物館合作舉辦回顧特展，耗時2個月徵集從600張老照片，精選110件布展成時光隧道牆，並還原東勢舊火車站的候車室，現場上舊時鐵道文物，營造時空列車的觀展體驗，充滿濃濃復古回憶。

台鐵東勢線停駛30年特展於東勢舊火車站改建的東勢客家文化園區舉行，許多鐵道迷一早朝聖老照片，駛入屬於東勢線的時光隧道。開幕表演由東勢農會客家歌謠戲曲班演唱鐵道童謠，東勢線末代司機劉坤秀身穿制服、手持搖鈴，宣布開展，別具時代意義。

客委會主委江俊龍表示，此次展品皆為民間募集而來的珍貴收藏，有枕木製成的藝術品、經典火車便當盒、剪票器、鐵道路牌標示等。更具代表性的，便是福井文物鐵道館提供，1969年8月黃信賀所繪「1：600東勢站平面圖真跡」，50多年前的珍稀藍圖，意義非凡。

台鐵東勢線30年停駛公告。（王文吉攝）

江俊龍介紹時光隧道照片牆，經過為期2個月的照片徵集，共募集近600件老照片與影像紀錄，再從眾多徵件中展出110件攝影作品，將劉坤秀、林志明、温文佑先生熱情提供的老照片重新設計與詮釋，還有日本鐵道迷也參與徵件，提供許多舊時遊歷的老照片。

台鐵東勢線停駛30年特展展出經典火車便當盒。（王文吉攝）

台鐵東勢線停駛30年特展展出舊式電話。（王文吉攝）

台鐵東勢線停駛30年特展展至12月20日，包括東勢車站老月台重現、時光隧道照片牆、支線沿途風光等主題，並集結徵件來的舊鐵道周邊照片、舊時代文物及影像記錄，希望透過展覽尋找消失的鐵支路，喚起民眾過往回憶。