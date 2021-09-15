龍劭華當年以公視人生劇展《喇叭宏的悲喜曲》拿下首座金鐘獎。（公視提供）

龍劭華與李亦捷曾合作公視人生劇展《大齡室友》。（公視提供）

公視為紀念金鐘視帝龍劭華，安排於公視、公視3台分別播出他近年主演的《花甲男孩轉大人》、《雙城故事》等幾部作品。其中公視人生劇展《喇叭宏的悲喜曲》劇中，龍劭華詮釋罹癌小喇叭手的心路歷程，讓他贏得人生首座金鐘，當年他曾提到「演技口說無憑，這是最大的證明」。

龍劭華在《喇叭宏的悲喜曲》中，細膩演繹罹患舌癌還要兼顧女友與女兒心境的中年男子；當年龍劭華感性地表示，在拍攝的8天工作期間「令人深深感受到生離死別……」，在播出前的試片，龍劭華看到感人處也動容表示「連自己都忍不住要哽咽」。

製作人鄭秀英表示，認識龍劭華幾十年，從拍攝《喇叭宏》的攝影機監看螢幕上，看見他「渾身充滿中年男子的滄桑與魅力」。後來龍劭華於第48屆電視金鐘獎，以《喇叭宏的悲喜曲》摘下迷你劇集／電視電影最佳男主角，也是他從影30餘年後，第一次獲得金鐘獎。

公視主頻將於9月19日周日晚間10時，播出公視人生劇展《喇叭宏的悲喜曲》；9月26日周日下午2時30分播出公視人生劇展《大齡室友》；9月20日起，每周一至週五上午9時至11時播出連續劇《花甲男孩轉大人》。公視3台9月20日起，每周一至周五下午1時30分播出龍劭華主演的連續劇《雙城故事》。