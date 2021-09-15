盧翊軒第為第12屆金音創作獎暨亞洲音樂大賞操刀設計。（新視紀整合行銷提供)

第12屆金音創作獎主視覺。（新視紀整合行銷提供)

第12屆金音創作獎今(15日)公布主視覺與形象影片，由設計師盧翊軒打造，動態影像公司Computerface總監 Sid 林聖智擔任形象影片製作，以「雕塑與音頻」為核心概念，將聲音比喻成一座有機的雕塑品，想像音樂家們如雕刻家創造、重組、捏塑，從一段代表聲音的電子訊號，演化成音樂的誕生，象徵音樂創作能量的源源不絕與無限可能。

今年主視覺透過聲音經由電子訊號轉換成音頻，顯示在螢幕介面上，設計師將這個轉化的動作比喻為Sculpt（雕塑），音樂家創作宛如鬼斧神工一般地捏塑，凝結成了一座座有機的聲音雕塑，藉由他們的巧手創造、重組、精雕細琢，於是音樂就這麼誕生了。主視覺中將音頻作為切片，在急速地旋轉中形成了獨一無二的立體雕塑。

「金音創作獎」由文化部影視及流行音樂產業局主辦，今年金音創作獎暨亞洲音樂大賞由新視紀整合行銷團隊負責執行，金曲樂團1976主唱陳瑞凱擔任總策展人，典禮製作團隊包含導演何明鴻、視覺創意總監馮建彰(二馬)、執行顧問梁序倫，將共同為臺灣及全球樂迷帶來一次精彩的音樂盛宴。