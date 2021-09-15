彰化20歲劉姓少年去年利用臉書結識一名15歲少女，短短一個月2人就交往並發生關係，在交往期間劉男要求少女拍攝裸體、撫摸下體的照片，以LINE傳送給劉男，少女母親發現後憤而報警，劉男還恐嚇要將照片流出，近日彰化地院判決出爐，依《對14歲以上未滿16歲之女子性交罪》等罪嫌，處劉男有期徒刑2年8月，可上訴。

事實上今年才21歲的劉男，在2019年就就曾犯下妨害性自主案件，分別在溪州一處農舍、南投某廢棄小木屋，及某處身障廁所內，性侵另名同樣是未成年的少女，遭檢方依妨礙性自主提起公訴，最終遭判刑有期徒刑18個月，應執行10月，緩刑3年。緩刑期間付保護管束，還要參加40小時義務勞務。

判決書指出，2020年1月劉男與少女相識交往，分別在1月、7月發生性行為3次，期間劉男要求拍攝裸照，少女禁不住劉男一再要求，共拍攝約10張照片給劉男，事後少女冷淡不甩劉男，告訴母親並報警，劉男得知後還用LINE傳訊「你死定了」、「我會在把影片傳出去」等文字致少女心生恐懼。

法官認為，劉男在2019年就因妨害性自主案件，遭判處應執行有期徒刑10月，緩刑3年，竟仍不思悔改，為滿足一己私慾，引誘未成年少女製造猥褻行為之電子訊號，且對其性交及恐嚇行為，恐對其身心健康及人格發展有不良影響，又未與告訴人等和解，行為實屬不該。

法官審酌，考量被告犯後坦承犯行，態度尚可，要求拍攝照片數量不多，且未見有散布之情，訊後依《對14歲以上未滿16歲之女子性交罪》、《引誘少女製造猥褻行為之電子訊號罪》、《恐嚇危害安全罪》等罪嫌，處有期徒刑2年8個月，可上訴。