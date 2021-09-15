因應非洲豬瘟防疫，農委會宣布9月1日起禁用廚餘1個月，農委會今(15)日宣布，10月起將輔導199頭(含)以下的273場小型廚餘養豬場轉型退場，轉型輔導及退場獎勵金都較2019年度標準再加碼，相關預算達10億元，補貼申請自10月起到明年1、2月截止。

農委會今(15)日召開「全力防範非洲豬瘟疫情威脅，輔導小型養豬場轉型及退場」記者會，根據統計，199頭以下畜牧場2101場，在養頭數13萬9889頭，而取得廚餘再利用檢核為273場，登記飼養頭數3萬6449頭。

根據本次轉型輔導及退場措施方法指出，取得廚餘再利用檢核資格者，若轉餵飼料，每頭豬補助2500元。畜舍補助方面，分娩舍、飼料室每平方公尺補助1800元；保育舍、母豬舍1500元、肉豬舍1200元；廢水處理設施補助最高180萬元；畜舍拆除廢棄物清除最高補助15萬。

針對日後不再養豬的退場獎勵金分為100平方公尺以下、101-500平方公尺，以及500平方公尺以上等3級距，按照級距分別給予40、50、60萬元的獎勵金，未達20頭每頭1萬元，較2019年標準的20、30及50萬更多。

農委會主委陳吉仲表示，本次獎勵程度號稱史上最好，這些輔導與退場機制都是經過專家與地方公同討論出來，很多人說要全面禁止廚餘，但不能不考慮到小場的生計，199頭以下畜牧場雖然不得使用廚餘，但不用廚餘也可以用飼料來餵，而不是說「不能養」，轉型與退場的法制作業將在9月底前完成。

「如果今天直接禁掉廚餘，難道非洲豬瘟就能守住嗎？當然不是！」陳吉仲激動表示，禁掉廚餘會讓豆渣、豆粕等廢棄物繼續留著，如果混搭其他廚餘，對地方的防疫都會造成困擾，所以只要在養頭數199頭以下畜牧場只要蒸煮就會依「動傳法」及「飼料管理法」開罰，所有措施都是以防止非洲豬瘟為首要目標。