資深藝人澎恰恰去年開記者會坦承因拍電影而欠下2.4億巨債，宣告破產但表示不會逃避，盼債主多給予一些耐心，但這段時間非常努力工作的他，日前驚爆失聯，讓外界一度擔心，澎恰恰事後受訪，表示自己將當導演當成最後的夢想，為此落入今天這般局面，他雖不後悔，但坦言最大的心魔，是無法原諒自己。

日前丟出告別訊息並失聯的澎恰恰，所幸在引發擔憂後出面報平安，眾人才放下懸著的一顆心，事後他接受《三立新聞網》採訪，表示之所以會走到欠下巨債這個處境，是因為自己將當導演這件事，當成在演藝圈發展的最後夢想，「死也要死在導演椅上，你知道就那種壯志跟夢想，但真的就差點死了」。

至於目前的狀況，他表示其實沒有變得更不好，債務的問題仍在那裡，必須有一大筆錢入袋，才能解決燃眉之急，但澎恰恰也知道不可能一夜致富，而他自認向來抗壓性很高，不過這回確實緊迫到快崩潰，連帶影響健康狀況，一直處於高壓狀態，「如果我自己都控制不了自己，那真的夠嚴重了」。

壓力來源是否為債主追討？他低調說沒有，如今靠著籌備音樂劇來轉換心情，但不要籌措資金，就是將劇本寫好交出去，還能領劇本費，不像之前拍電影是統包，為了一圓導演夢，從找資金都親力親為，但是成果似乎不如預期，「我回頭去看自己作品都是不合格的，就是自以為很厲害」。

未來若還能有關於電影的機會，澎恰恰希望就擔當故事內容的部分，資金之類交給專業人士去運作，或許過去在電影夢上有些挫敗，但如今反倒發現音樂劇有更大的發揮空間，坦言內心有很多想法，「我想證明的自己不只會搞笑」，只是債務跟疫情讓事情都卡住，他現在將自己視為製作人的角色，一直以來都想留下作品給世人，他長期跟躍演劇團合作，坦言看著年輕的劇團成員，羨慕他們只賺2萬也能開心大笑，臉上掛著純真的笑容，「不像我現在連一個心情轉換都很困難」。