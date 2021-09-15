蘋果iPhone 13全系列新機登場，預計24日(下週五)正式開賣，電信業、店商通路磨刀霍霍，今日也紛紛釋出預約、開賣等優惠訊息，盼引頸期盼的iPhone 13系列可以為5G申辦衝出一波人氣。

中華電(2412)表示，iPhone 13全系列5G機型限量網路預約活動自9月16日14點起至18點止，只要於中華電預約網站登記iPhone 13系列新機，9月22日前至網路門市完成申辦精采5G月繳1399元以上資費，有機會獲得最高50倍優惠Hami Point點；中華電同時宣布iPhone 13全系列5G機型將於9月24日上午8點，在全台500間指定服務據點及中華電網路門市正式開賣。

台灣大(3045)預計9月17日晚上8點起，包括實體、網路門市與電商myfone購物、momo購物網，全通路開放iPhone 13系列新機預購，9月24日正式開賣。到台灣大實體、網路門市預購iPhone 13系列機款，僅需預繳3000元訂金，並於10月31日前申辦5G指定專案，最高送3,000元momo幣。

遠傳(4904)將於9月24日在全台直營/加盟/德誼及網路門市開賣iPhone 13全系列新機，遠傳網路門市、遠傳心生活APP也於今日上午11:00起開放iPhone新機線上預約登記。

亞太電(3682)將於9月17日中午12時起於亞太電信官網開放iPhone 13系列新機線上預約登記，凡於活動網頁留下姓名、電話等基本資料，預約成功者，除可第一時間掌握iPhone 13系列新機最新資訊，還可於申辦取機時獲得專案價現折1000元的早鳥優惠折扣。除此之外，亞太電iPhone 13首賣活動也將於9月24日上午10點在Gt智慧生活台北三創門市登場，當天前13名排隊果粉，頭香果粉將獲得小升大優惠。

台灣之星今(15)日即開放消費者預留資料，該活動不限台灣之星用戶、也不需預先繳付任何費用，凡至台灣之星官方網站留下消費者之基本資料、申辦類型及選擇離你最近的門市，即可享專人聯絡，第一時間取得iPhone 13的即時資訊，以利後續預購與申辦。

店商通路則選擇與蘋果官網同步，friDay購物將於9月17日開放線上預購，並在開賣日挑戰3小時急速到貨。蝦皮購物也將於9月17日晚間8點全面開放新機預約，包含指定銀行刷卡最高回饋3000元刷卡金。