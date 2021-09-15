15日，日經新聞報導，蘋果組裝大廠富士康與拜騰的電動車合作項目，因這家中國大陸新創電動車業者的財務狀況惡化而告吹。

據悉，鴻海拜騰雖尚未正式對外發布此消息，但業界都知道此合作案再進行下去，會有很高的難度。

元月份富士康曾表示，已獲南京經濟技術開發區同意，從2022年開始幫拜騰生產電動休旅車。不過，一些仍在拜騰的富士康駐廠員工，似乎已開始打包並收拾細軟。

日經指出，一些參與此合作案的高階幹部，早已離開富士康。不過，富士康在美國與泰國建立整車生產工廠，並於2023投產的計畫仍沒變。

對此合作破局傳聞，富士康拒答，拜騰也沒立即回應。

因為財務狀況出問題，其實富士康與拜騰的電動車生產合作案，時不時都有雜音傳出。7月初拜騰最大債權人上汽接管拜騰後，成立於2017年的南京知行新能源汽車技術開發有限公司，又於7月中被發現申請破產重整。至於拜騰汽車則是該有限公司旗下的一個電動車品牌。