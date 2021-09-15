為提升動物健康與民眾認養浪犬的意願，新竹市動物保護教育園區除既有驅蟲、狂犬病、犬隻多價疫苗預防注射及絕育手術等照顧外，將自10月1日起提供順利出養的浪犬首年免費寵物保險，給毛孩與飼主最好的保障。

市長林智堅表示，新竹市動保園區目前收容約180隻浪犬，多數為民眾送至收容所安置或通報捕捉而來，浪犬到園區後會先隔離檢疫與健康評估，等到隔離期滿確認狗狗健康良好後，會由獸醫師幫狗狗驅除體內外寄生蟲、施打預防針及絕育手術，然後再移到收容認養區與民眾見面。

由於浪犬原本生活在野外，缺乏與人互動習慣，因此接下來園區志工會為狗狗加強餵食及親人訓練，並時常帶狗狗至草皮區運動散步，讓狗狗維持健康、喜歡與人親近，以利於之後融入認養人的家庭生活。

市府產發處長張力可表示，鑑於近年民眾住家環境多為公寓大樓，加上工作型態沒時間遛狗，造成民眾認養狗狗意願低於貓咪，為提升認養狗狗意願，也加強浪犬認養後的健康照顧，市府因此優先推出認養浪犬可享首年免費寵物保險計畫，期待提升狗狗認養率，名額有限。

為了幫流浪毛孩們找到好主人，園區規定想認養的民眾須年滿20歲，且認養動物前須先完成飼主責任教育課程，同時工作人員會跟民眾訪談及資格審核，再經過1周的冷靜期並審核通過後，民眾才可認養。

動保所所長楊家民表示，新竹市動物收容所自去年改建完成後化身為動物保護教育園區，園區有動物保護教育館用互動拼圖遊戲等展示，教育大家飼養動物前的注意事項，歡迎大家來預約導覽參觀，更呼籲大家要保護動物、尊重生命，並支持認養不棄養，多多來收容所認養這些可愛毛孩，共同打造新竹市成為友善動物的城市。