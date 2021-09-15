台中神岡社口郵局募得760盒月餅，並透過二次公益街愛心月餅轉贈給神岡區中、小學弱勢學童、華山基金會神岡獨居長輩及北台中家扶中心扶助家庭。（台中郵局提供／王文吉台中傳真）

台中郵局長期支持弱勢團體庇護工場，今年發動117個郵局募集1692盒愛心月餅，分送弱勢學童、華山基金會及家扶中心等。其中，神岡社口郵局在外勤人員吳享津努力下，募得760盒，捐贈神岡區中、小學弱勢學童、華山基金會神岡獨居長輩及北台中家扶中心受扶家庭。

神岡社口郵局的外勤吳享津在投遞期間推廣「中秋悅緣、郵愛團圓、一份月餅兩份情」理念，經過郵務士努力，得到社會大眾熱烈迴響，總共募得760盒。社口郵局「愛心月餅」捐贈儀式15日在神岡國小舉行，由台中郵局局長陳湘慈及神岡區7所受贈學校校長聯合主持，立委楊瓊瓔、市議員羅永珍特地到場支持。

陳湘慈表示，社口郵局外勤同仁吳享津多年來持續幫助庇護工場募集愛心月餅，本著「取之於神岡，用之於神岡」的理念，雖受疫情的衝擊，各行各業都在開源節流，但民眾對於做公益的善行卻不因此打折，今年神岡社口地區募捐數量比去年多了近150盒，相當難能可貴。

陳湘慈提到，除神岡社口郵局大力推動外，台中地區117個郵局共募集1692盒愛心月餅，幫助喜憨兒基金會、微笑天使烘焙坊以及瑪利亞庇護工場銷售優質月餅禮盒。透過二次公益街愛心月餅轉贈給神岡、豐原地區的弱勢學童、家扶家庭及華山基金會獨居長者。