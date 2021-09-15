美國25歲新生代超模坎達兒珍娜，以179公分的高䠷身材及厭世的高級長相而大受歡迎，加上她還是知名度超高的「卡戴珊家族」其中一員，使她身價水漲船高，成為最富有的超模之一。而近日受邀登上「2021 Met Gala」的她，事後也在個人IG上曬出當日的側拍照片，甚至大方PO出火辣的特寫鏡頭，讓網友看了直噴鼻血。

去年受到新冠肺炎疫情影響，被譽為「時尚奧斯卡」的時尚盛宴Met Gala被迫取消，直到今年9月13日才再次於紐約盛大展開，現場邀請了珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）、蕾哈娜（Rihanna）、莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp）、吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）、坎達兒珍娜（Kendall Jenner）等多位大咖明星及超模集聚一堂。

不過，當坎達兒珍娜一站上紅毯時，立即成為鎂光燈的焦點。只見公開的照片中，她穿著一件由高級精品服飾「GIVENCHY」所製作的水鑽禮服，整身透視的性感剪裁與胸口鏤空的巧妙設計，使她飽滿的上圍與內搭的膚色三角褲若隱若現；零贅肉的完美曲線以及一雙逆天大長腿也一覽無遺，難怪她的身上總是鎂光燈閃不停，也被網友評為紅毯最美女星之一。

而穿搭風格一向大膽、前衛的坎達兒珍娜，事後不忘在個人IG上曬出當天的造型側拍及影片。除了正面照辣秀好身材之外，還加碼放送背面的特寫鏡頭，大秀渾圓翹臀，令粉絲看了直噴鼻血，忍不住大讚「這身材真的太完美了」、「身材跟臉蛋都美到太過份」、「果然是我的女神」、「我只有WOW一個字能形容」，短短14小時就吸引超過938萬人按讚。