東京奧運結束至今已有一個多月了，相信這次奧運場上中華隊的表現令人印象深刻，其中我國「柔道男神」楊勇緯在比賽首日就奪下一枚銀牌，堪稱本屆最大驚奇之一，而說到柔道場上還發生了不少奇怪的事，其中阿爾及利亞30歲柔道選手努林(Fethi Nourine)放棄了比賽，而他放棄的原因竟是不想「弄髒自己的手」！

Algerian judoka Fethi Nourine banned from competition for 10 years by the International Judo Federation after his withdrawal from the Tokyo Olympics to avoid a potential bout against an Israeli opponent. https://t.co/KUIIVM7Ozy — AP Sports (@AP_Sports) September 14 2021

因為政治因素，努林並不想和以色列選手布布爾(Tohar Butbul)對決，因此選擇棄權，比較令人匪夷所思的是，努林甚至連首輪比賽都還沒打，台灣時間7月26日早上才要對上蘇丹選手阿卜杜勒拉蘇爾(Mohamed Abdalrasool)，贏了才會碰上布布爾，但或許他真的太有自信能贏下首戰。

而此決定也被國際柔道總會盯上，在最近國際柔道總會宣佈對努林因政治因素棄賽的處分，確定禁賽他10年，這等於讓30歲的他生涯直接毀滅，10年後40歲的他基本上已達到退休年齡，恐沒有體力和年輕人在柔道場上交戰。而為何處分會那麼嚴重，因為國際柔道總會早有相關規範。

國際柔道總會認為努林棄賽行為違背反歧視理念及奧運憲章，將禁止兩人，含教練尼克列夫(Amar Benikhlef)，參加柔道總會活動、賽事直到2031年7月23日，但他們擁有對此判決申訴權力，相信面對那麼嚴重處分，兩人並不會善罷干休。而據傳這不是努林首次犯規，他在19年世界柔道錦標賽就曾因政治因素棄賽。

而回到奧運開打前，努林在賽前就對外宣稱說：「自己絕不和猶太國家選手比賽，我為能出戰奧運非常努力，但抽籤結果讓人震驚，當下感覺就像被雷擊中，但我不會改變心意，因為我支持巴勒斯坦的運動員，不想弄髒自己的手」，現在此話聽來格外諷刺，運動確實不該和政治劃上等號。