歐洲聯盟主要的資料隱私監管機關表示，已對中國短影音平台TikTok展開兩起調查，分別與處理兒童個資和將個資轉移到中國有關。

愛爾蘭資料保護委員會（Data Protection Commission）是歐洲聯盟（EU）地區主要的資料隱私監管機構，負責監督歐盟劃時代的通用資料保護規則（GDPR）的落實。由於許多全球大型網路公司的歐洲總部設在愛爾蘭境內，一旦確認違反規定，愛爾蘭資料保護委員會最高可向企業處以其全球營收4%的罰金。

TikTok遭批評未能妥善保護兒童，讓他們看到隱藏廣告與不當內容，因此8月宣布為青少年實施更嚴格的隱私保護政策。

中國北京字節跳動（ByteDance）旗下的TikTok，在全球各地迅速成長，特別受到青少年歡迎。

路透社報導，愛爾蘭資料保護委員會在聲明中說，第一項調查是關於「在18歲以下使用者的平台設定下，以及在13歲以下年齡驗證措施下，TikTok處理使用者個資的狀況」。

根據聲明，第2項調查將側重於TikTok把個資轉移到中國，以及在將個資轉移到歐盟以外國家上，TikTok是否遵守歐盟資料法律。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1100915