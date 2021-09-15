中部7縣市首長，15日齊聚南投縣政府，舉行中台灣區域治理平台七縣市首長會議暨中臺灣自行車共同行銷啟動，透過串聯7縣市自行車旅遊經典行程或景點，振興觀光產業，與會縣市首長也一致呼籲中央盡快大量採購國際疫苗，若中央在採購疫苗發生困難，希望放寬限制，讓地方能自行採購。

中台灣區域治理平台七縣市首長會議暨中臺灣自行車共同行銷啟動15日在南投縣政府舉行，包含台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、苗栗縣長徐耀昌、新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善、嘉義副市長陳淑慧都共同參與，一同乘騎發電腳踏車，點亮七縣市燈光，象徵中臺灣自行車共同行銷啟動。

七縣市也共同簽署「聯手防疫–共同守護中台灣」，透過跨縣市合作向中央爭取更多醫療防疫資源，台中市長盧秀燕表示，中部七縣市共同防疫，合作成效良好，讓中部縣市民眾都能安心安全的生活，大家總能互相幫助，感情很好、好到連南投縣衛生局長退休，也能借將台中縣衛生局副局長陳南松接任，才剛到任。

彰化縣長王惠美表示，治理平台已有3年的時間，不少問題都透過平台解決，疫情期間，彰化縣第一個本土案白牌司機到水果鏈、宗教鏈、萬華家族史等疫情都很快的平息下來，但最重要的還是疫苗，希望中央盡快購買疫苗。

南投縣長林明溱表示，中台灣七縣市疫苗接種率大都5成不到，希望中央能儘快大量購買疫苗，尤其是好的疫苗，如果在購買方面遇到困難，中央應該放寬限制，讓各縣市集中力量共同採購，施打率如果提升到8成，相信防疫工作就完成一半以上，民眾生活、經濟也能有效改善，尤其中間的年輕人到現在也沒辦法打到疫苗，非常不公平，現在不少企業、團體也都表示會捐款買疫苗。

雲林縣長張麗善表示，要讓新冠肺炎終結，最重要就是要讓全民施打疫苗，但疫苗嚴重短缺，莫德納有300多萬人，要打第二劑都還不知道在那？我們要跟林明溱縣長一樣，期待中央開放讓縣市自購疫苗。

苗栗縣長徐耀昌、新竹縣長楊文科、嘉義副市長陳淑慧也表示，人民苦無疫苗可打，場所有了、施打的人也有了，但就是缺乏疫苗，希望中央政府，能苦民所苦，為百姓蒼生加把勁，採購國際品牌的疫苗，對保護民眾健康才有實質幫助。