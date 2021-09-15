張睿家有4隻貓兒女。（張睿家提供）

張睿家日前上Podcast、Youtube節目《Wow靠！有事嗎？》 。（翻攝網路）

張睿家和嚴正嵐主演的奇幻甜寵劇《我的老闆是隻貓》前陣子剛播畢，他日前上Podcast、Youtube節目《Wow靠！有事嗎？》和主持人吳小帽、「爆編」翁瑞怡分享他與4隻貓兒女的同居生活，愛貓成癡的他曾經為了貓女兒「泡芙」淚灑動物醫院。

他一開始只養了一隻貓「麻糬」，有天他發現自己出門工作，麻糬會在家裡一直叫，趁隔年麻糬的父母又生了小貓，張睿家便跟朋友再要了其中一隻母貓帶回家叫「泡芙」，接著又有兒子起司、bagel報到，四隻貓組成了一個「點心家族」。

有一次張睿家出國前一天發現「泡芙」左後腿斷掉趴在門邊，因為時間緊迫、能做骨科手術的醫院又不多，讓他心急如焚，好不容易找到一家醫院送過去，接著他先回家整理行李，再回醫院看她時，「我一進去，她看到我就認出我，試圖爬起來，我好心疼當場就哭了。」

四隻貓在家裡有共同的專用房間，「因為他們的毛量太驚人，我會告訴他們，不准進我房間睡覺，這些他們都是知道的；我還會規定他們不能進廁所，因為潮濕容易有黴菌，前幾天麻糬趁我不注意的時候偷溜進去，就被我罰站。他超聰明，真的會罰站」。張睿家還透露，和嚴正嵐在劇中的吻戲，就是模仿家裡毛小孩們的舉動來揣摩。

此外，15年前讓他獲得金馬新人獎的電影《盛夏光年》，最近以4K修復版重新上映，想知道他和張孝全拍全裸床戲有沒有清場、以及和楊淇去開房間上床那場戲有多害羞，請鎖定本週三、四中午12：00上架的《Wow靠！有事嗎？》。