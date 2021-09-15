國內近期繼機組員群聚後又爆發幼兒園群聚案，令本土疫情拉警報，近日疫情趨緩，外界關注疫情警戒是否會調整，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，目前無降級打算，並表示會讓生活更正常化，放寬方向為更動大型場所的人數上限，以樓地板面積除以2.25公尺的單位計算。

全台疫情警戒5月15日起升至3級，並在7月27日降至2級別，期間經歷過3次延長，第1次是延長至8月10日至8月23日、第2次則是8月24日至9月6日，第3次則是9月7日至9月20日。

面對9月20日將至，陳時中表示，因為連續幾件群聚，9月20日以後沒有降級打算，但是讓生活恢復，更多正常化是有這樣的準備。對於是否會以雙北以外或桃園以北等方式，推動分區疫情警戒調整？他表示，我們設定警戒級數，相關的指引有些是授權地方做決定。

至於放寬的方向，陳時中預告，人數準備要來更動，大型場所可能會把上限拿掉，改以樓地板面除以於2.25公尺的單位計算可容納人數來放寬。KTV等場所的開放，則還未討論到。

對於過去指揮中心曾表示，明年春節有望出國玩。對此，陳時中表示，這是去年初的期待，經過社區傳播，機會就降低，不過我還是抱著這樣的期待在。