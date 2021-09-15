明德水庫環湖自行車專用道將連接日新島等知名景點。（謝明俊攝）

苗栗縣明德水庫除了是大苗栗市地區主要水源供應地，更因風景秀麗成為縣民重要休憩去處，苗栗縣政府為提升明德水庫休閒機能，爭取中央客委會經費打造環湖自行車專用道，以近11公里的自行車道，串連明德10景、魯冰花休閒農庄等沿岸客家文化景點，總工程預估將需5億3千多萬元，在未來完成後可成為苗栗休憩亮點。

明德水庫於1970年完工啟用，主要功能為農業灌溉，並兼具供應民生用水，與新竹縣峨眉鄉大埔水庫同屬農委會農田水利署管轄，明德水庫庫區原就有興建環湖公路苗126線，是連通頭屋鄉與獅潭鄉的重要幹道，也提供許多民眾遊覽水庫的重要通路，由於水庫沿岸風景秀麗幽靜，從早年就已是苗栗縣內重要休憩勝地。

明德水庫現有自行車道與一般車用道路重疊。（謝明俊攝）

苗栗縣政府水利處長楊明鐃指出，2018年起，縣府就積極推動明德水庫自行車專用道計畫，比照南投縣日月潭環湖自行車道的模式，來打造屬於苗栗的自行車專用道，2020年已獲得中央客委會撥款進行先期評估規畫，縣府業已完成評估作業，近期積極辦理當地民居說明會，聽取民眾意見後進行細部計畫修改參考。

苗栗縣政府爭取經費興建明德水庫環湖自行車道。（謝明俊攝）

明德水庫環湖自行車專用道將連接魯冰花休閒農庄等知名景點。（謝明俊攝）

這條環湖自行車專用道初步規畫將有11公里，包括「雙島環線」、「環壩環線」、以及「運動環線」等3部分，除了部份路段沿苗126線旁興建外，有部分車道是以高架方式在水庫集水區上方通過，更能讓騎車路線景觀更形開闊明亮，並且完全避開原有車用道路，屬於一個專用封閉式的自行車路網。

苗栗縣政府規畫明德水庫專用自行車道，部分路段將以高架化建置獨立車道。（謝明俊翻攝）

苗栗縣政府規畫明德水庫專用自行車道，部分路段將以高架化建置獨立車道。（謝明俊翻攝）

明德水庫原就以「明德10景」聞名，包括日新島、海棠島、黃屋伙房、老伯公、永春宮、魯冰花休閒農庄等景點，未來將可透由自行車道將沿岸所有景點串連起來，讓民眾可以一邊騎車健身，一邊訪遊傳統客家文化景點。

這項計畫如果獲得中央同意撥款興建，以分成2期工程完成，總工程費約需5億4千萬元，將成為國內繼明潭之後另一個水庫休憩亮點。