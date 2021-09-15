高端今啟動混打莫德納疫苗臨床試驗收案，疫情指揮官長陳時中表示，學理上兩款疫苗混打可行，但因為還不知道會出現什麼樣的情況，因此才要進行臨床研究看看是否可行，至於將來是否會開放混打高端？還要看專家如何討論。另外，他也說，會確保打過第一劑莫德納者，都能打到第二劑。

陳時中表示，理論上mRNA的疫苗混打次單位蛋白質疫苗是OK的，但因為我們目前還不知道這樣的情況，因此要啟動相關研究看是否可行，至於是否會開放混打，必須看實際施打後的效果如何，做一些互相比較，得到結果後詢問專家意見，討論施打方式。

民眾擔心，高端啟動混打莫德納疫苗是否代表部分打完第一劑的民眾打不到第二劑莫德納？陳時中表示，現在只要打過第一劑的，都打的到第二劑，目前政策就是這樣安排，民眾不用太過擔心。

至於國內疫苗分配，陳時中也說，現階段先啟動AZ疫苗的第二劑接種，這周過後開始會遇到接種莫德納第二劑的壓力，因此只要莫德納疫苗進來，就先開放打第二劑，BNT疫苗則以第一劑規劃為主，至於高端疫苗則因仿單規定四周後要打第二劑，因此會將剩下的疫苗給第二劑使用。