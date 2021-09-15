風靡全球兒童界的巨星佩佩豬來囉！孩子們要群體爆動了！平時給寶貝補充的卡蘿琳益生菌，竟然出現兒童界重量級巨星「Peppa Pig 佩佩豬」，外盒與裸包的圖案設計有夠可愛，一拿出來小朋友保證會養成習慣，補充好菌好健康！非常時期，就交給佩佩豬來守護寶寶的健康！

佩佩的超凡魅力不僅令幼童們著迷，也是爸媽的育兒好幫手！今年以「HEALTH & WELLBEING」健康主題出發，於台灣與嬰幼童首選營養品「卡蘿琳 Carloine」合作，推出高人氣的佩佩豬益生菌，讓孩子們愛不釋手。

之所以選擇卡蘿琳，它是款在媽媽、寶寶界「爆紅」的益生菌，去年賣量超過一座台北101高度！憑藉著媽咪們對產品的評價口碑，代表著產品獲得高度讚許與肯定。

這次佩佩豬攜手嬰幼童營養品卡蘿琳，推出三款佩佩豬益生菌，包含銷售第一名調整體質明星產品「專利益生菌」，跟排便順暢「暢快益生菌」，及幫助消化增進食慾「消化益生菌」；營養師黃詩茵表示，有別於市售益生菌，不同專利菌株，各司其職，卡蘿琳要幫嬰幼兒及孕哺媽咪解決不同困擾！

這次販售的獨家限定「佩佩豬益生菌」系列，總計備貨量超過 100 萬包，於卡蘿琳官方網站、APP 都買得到，惟各電商平台如 momo、蝦皮等販售數量與時間不定，等不及想入手的媽咪們，可於官方網站先行購買 >> https://www.carloine.com.tw

卡蘿琳嚴選獨家歐盟專利菌株配方，打造一系列益生菌營養補充品，接連推出針對不同體質需求適時地給予寶寶適合的營養，量身訂做的益生菌，並特別準備實用育兒好禮幫媽媽省荷包，以衛教師服務用心、商品有效、口感佳的評價，累積了媽媽圈的信任感。

除了佩佩豬益生菌外，卡蘿琳也預計推出佩佩豬機能性ＱＱ凍、佩佩豬兒童維他命C+D3口嚼錠，將於10月初陸續上市，敬請把握！讓佩佩豬與喬治陪伴著孩子一同成長。