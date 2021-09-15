65歲婦腰椎關節退化嚴重(左圖)；經微創側開腰椎融合手術矯正(右圖)。（光田醫院提供／王文吉台中傳真）

65歲婦腰椎關節退化嚴重(左圖)；經微創側開腰椎融合手術矯正(右圖)。（光田醫院提供／王文吉台中傳真）

光田綜合醫院神經外科醫師程久俊，向腰痛症狀患者(圖非當事者)，說明微創側開腰椎融合手術的好處。（光田醫院提供／王文吉台中傳真）

台中65歲李姓婦人長期深受腰痛困擾，日前下廚不到3分鐘腰痛到無法站立，連一道菜都無法完成而求診光田綜合醫院神經外科，檢查發現腰椎關節退化嚴重，接受「微創側開腰椎椎間融合手術」，術後一周康復，解決10多年疾患，現在煮一桌佳餚對婦人來說是輕而易舉。

光田綜合醫院神經外科醫師程久俊指出，李婦曾在外院接受過2次傳統腰椎內固定手術，對脊椎結構破壞大，造成腰部肌肉容易萎縮，使腰痛症狀又再復發。此次經檢查發現腰椎狹窄、胸椎第12節與腰椎第1節鄰近關節退化嚴重，李婦因兩次開刀造成生活不便而抗拒再次手術，後續只接受藥物、復健推拿等保守治療，但半年仍舊沒有好轉。

李婦因工作需長期久站，下班後還需照顧孫子，工作家庭蠟燭兩頭燒，同時還得長期忍受腰痛之苦。因此，程久俊醫師建議患者接受「微創側開腰椎椎間融合手術」，較傳統手術，風險小、手術時間短、減少術中出血，並有利於患者短時間康復，多數患者術後當天即可下床行走。

程久俊表示，以往傳統腰椎手術需要在後背開約10至15公分傷口進入，對神經直接減壓，需破壞脊椎結構才能取出損壞椎間盤，因此術後腰部肌肉容易萎縮造成痠痛，長期照護不易。

微創側開腰椎融合手術經腹部側面，開一個小傷口進入脊椎，將受損椎間盤取出後，置換側位支架，再以微創骨釘固定，避開後背脊椎肌肉群，減少腰叢神經及血管損傷。李婦在術後一週康復，解決長期腰痛問題，並於短時間內返回工作崗位。

程久俊提醒，腰痛是許多人的困擾，特別是長時間久站久坐或腰部長期承受重力之工作族群，當腰椎椎骨退化或病變，常伴隨腰酸背痛、下肢麻痛無力等坐骨神經痛症狀。新式微創手術是一安全的手術選擇，能為椎間盤突出、退化性腰椎滑脫、脊椎管狹窄症、腰椎不穩定，以及曾接受過後側脊椎手術又復發等患者，改善生活品質，不需再為腰痛而困擾。