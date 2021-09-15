立法院長游錫堃日前表示，兩蔣迫害人權力道更甚日治時期，引發國民黨主席候選人朱立倫不滿批評為了黑兩蔣，美化日本殖民史。對此，游錫堃今天表示，「賢侄」如果沒有時間把書看完，也有一個辦法，建議可以問問他的好友、朱立倫的岳父高育仁議長就知道了，他是一個對台灣史有相當了解的人。

立法院長游錫堃稱當年兩蔣政權對付組黨人士的力道，比起日本政府更殘酷，國民黨主席候選人朱立倫今痛批，「為了黑兩蔣，不惜美化日本殖民史。」

對此，游錫堃立即回應表示，雖然與朱立倫同台競選過，也曾有過一段「休戚相關、互動良好」的時光。記得在行政院長任內，還為桃園一起努力過，甚至在「賢侄」邀請下，我也特別跑一趟桃園。

游錫堃說，「賢侄」是一個傑出、具有博士學位，名聞全國的政治人物，要批評書中內容，最好把書看完。如果沒有時間看完就妄下斷語，我擔心恐怕有傷立倫賢侄的博士學歷與名聲。「賢侄」如果沒有時間把書看完，也有一個辦法，「建議可以問問我的好友、你的岳父大人高育仁議長就知道了」，他是一個對台灣史有相當了解的人。

政治評論員張銘祐則表示，朱立倫現在是不是選情告急了啊，怎麼會選個國民黨主席就原形畢露、講話不經大腦，虧大家還叫他「政治精算師」，看來不過就是個到處吵糖吃、四處討拍的巨嬰。

張銘祐表示，1986年游錫堃院長，擔任黨外選舉後援會召集人，歷經35天秘密籌劃，終於在圓山大飯店成功推動組黨，一舉突破國民黨長期以來一黨專政、打破台灣黨禁。當年民主進步黨的誕生，國民黨就是因為面臨來自國際各界的龐大壓力及台灣人民集體意志，加上美國在背後大力支持、甚至強力施壓，才迫使前總統蔣經國先生不得不放棄獨裁專政的春秋大夢、願意放手讓台灣真正走向民主自由。

張銘祐說，回想不久前，張亞中在國民黨主席政見會上痛批朱立倫是「美國線民」，氣得朱立倫不顧形象一半就落跑，事後還想秋後算帳、封殺張亞中。現在想想朱立倫，其實是怕被拆穿，因為他跟美國根本沒有那麼熟，如果連美國當年如何支持台灣走向民主化，這段歷史都不知道、或刻意扭曲，朱立倫如何扮演好美國眼中的Eric Chu？

張銘祐強調，誠心建議朱立倫，還是好好熟讀《衝破黨禁1986： 民進黨創黨關鍵十日紀實》這本書，不要看到黑影就開槍、不要想要蹭熱度，朱立倫你現在應該好好想想，2014年市長選舉為什麼差點滑鐵盧，原因難道到現在還不懂嗎？