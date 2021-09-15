中央流行疫情指揮中心今天公布1922民眾常見的諮詢問題，包括疫苗預約接種、居家檢疫等規範，由發言人莊人祥逐一說明。

Q1：已完成意願登記，如何增選疫苗種類或修改連絡電話？

A1：莊人祥說明，只要疫苗預約平台有開放，即可上去修改電話號碼、希望接種的行政區、希望接種的疫苗。如果意願登記時每個疫苗都打勾，任何疫苗輪到你的年紀或資格，就會被選到。

Q2：已成功預約疫苗接種，但當天因故無法前往，怎麼辦？

A2：如接種當日因故無法前往接種，請先致電原預約之院所回報狀況；莊人祥表示，如果預約了但沒接種，會需要中斷一輪，待下次即符合資格時才能再度預約。

Q3：我有出國需求，如何接種COVID-19疫苗？

A3：(1)若有因公出國/緊急需求欲接種第一劑」者，目前仍以預約平台登記為主。(2)若有因公出國/緊急需求欲接種「第二劑」者，可攜帶相關證明文件 （已付款紀錄之機票與出國日程及留學入學證明或公司外派出國等）至合約醫療院所，由院所評估是否可列冊接種。

Q4：第二劑COVID-19疫苗接種日期將近，我該預約施打？

A4：(1)若您於疫苗預約平台登記，系統台會按疫苗分配情形、民眾第一劑施打疫苗廠牌，提供符合預約資格者進行預約，所有資料皆會完整保存。 (2)若您透過單位造冊接種第一劑疫苗，建議先與原造冊單位或接院所確認第二劑事宜；同時可平台意願登記，符合預約資格或收到簡訊提醒者，再進行預約。

Q5：我已完成意願登記，為什麼至今仍未收到預約接種簡訊？

A5：平台會依疫苗分配情形、民眾登記意願，圈選符合預約資格民眾；符合該期預約資格即可進行預約。莊人祥說明，只要輪到你符合資格的時候，就會以簡訊通知你，也可以當天上午十點一到就上平台預約；另外像是65歲以上過去由地方政府造冊接種，可以和接種單位及地方政府確認接種事宜。

Q6：已收到簡訊要進行預約，但平台上各院所都顯示額滿，該怎麼辦？

A6：因預約接種民眾踴躍，各地方政府將適時調配疫苗配送量，建議可找其他場次或於預約期內隨時留意平台相關接種資訊。

Q7：接種COVID-19疫苗後出現不適症狀，該如何處理？

A7：接種後可能發生接種部位疼痛、紅、發燒、頭痛或肌肉痠痛，通常於數天內消失。可多喝水、休息，或由醫師評估服用止痛或退燒藥，若持續發燒或有其他不適，可就醫告知醫師症狀、發生間隔與接種時間。

Q8：近期經醫師評估為第九類高風險疾病患者，如改健保卡註記？

A8：高風險慢性病主診斷碼係依當時就醫之主述(就醫日109/1/1-110/7/4)經醫師診斷評估上傳的資料；健保署再透過資料庫圈選符合資格之民眾，因此無法更改。接種對象會視疫苗到貨狀況陸續開放。

Q9：從國外入境台灣，是否可於自宅進行居家檢疫？

A9：不可以。自110/6/27起，「重點高風險國家」入境人員一律入住集中檢疫所，「非重點高風險國家」入境者應入住防疫旅宿或自費入住集中檢疫所。

Q10：自主健康管理期間可否就醫、上班或搭乘大眾交通工具？

A10：如沒有出現任何症狀，可正常生活，但應量避免出入公共場所，延後非急迫之醫療或檢查，外出應嚴格遵守全程佩戴醫用口罩。自主健康管理期間禁止聚餐、聚會或參加大型活動。