金鐘獎影帝龍劭華14日猝逝，引發各界關心與不捨，小時候居住在台中的他，曾經就讀龍井區龍井國中，曾經擔任其數學老師的林成貴聽到消息、深感惋惜，他說，龍劭華小時候經常翹課，那時天天到圍牆邊「登」他，而功課成績很不錯的他也因此差點無法畢業。

拿出龍劭華當年就讀初中時的學籍資料，上面的照片頗為俊秀，已經退休、當時擔任該校管理組長兼數學老師的林成貴說，龍劭華原名陳坤倉，就讀初中時成績很好，堪稱品學兼優，但他不常到學校上課，更是經常在10點左右翻牆翹課，那段時間每天都站在校園圍牆邊等著帶他回教室。

藝人龍劭華就讀初中時的老師提到他學生時期，直呼龍劭華功課很好。(民眾提供／林欣儀台中傳真)

林成貴說，龍劭華不僅成績好，在田徑、鏢槍等運動項目也表現不錯，更是學校樂隊的小喇叭手；他因為家庭因素，初中畢業前還曾連續曠課達1個多月，依規定已達退學標準，幾乎無法順利畢業，當時特別訪問他家並協助彌補課程，才終於取得畢業資格。

龍劭華小時候住在學校附近的自來水廠宿舍，但該處現在已經荒廢、雜草叢生。林成貴說，他在演藝圈闖蕩多年，15年前曾以傑出校友的身分受邀返校參加校慶活動，9年前也曾返回學校探望師長，當時兩人還留下聯繫方式，沒想到竟聽聞他猝逝的消息，感到很震驚、惋惜。