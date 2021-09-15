國民黨主席選舉中央選舉監察委員會稍早決議，將撤銷主席候選人張亞中移送考紀會的決議，現任國民黨主席江啟臣前往北市議會參加黨團會議前受訪指出，不該有任何候選人被送考紀會，他要謝謝選監委員跟選監會議，能順應大家意見，讓選戰回歸選舉主軸。

江啟臣受訪時指出，據他剛才看到的新聞稿，選監會議決定撤回禮拜一的會議結論，那也就是不送考紀會。他強調，本來就不應該有任何一個候選人被送考紀會，所以他也要也謝謝選監委員跟選監會議，順應大家意見，讓選戰回歸選舉主軸。

至於這項插曲是否讓黨內烏煙瘴氣？江則說，他不想看到對黨造成傷害的過程，反倒讓支持者感到失望，所以黨才會在第一時間要求選監委員會重新開會，撤回當初決定，目前也的確撤回了。

江重申，藍營內部就是希望趕快回歸選舉主軸，該舉辦的政見會盡快舉辦，讓每位候選人能公開陳述對未來黨務的改革，並針對國民黨未來路線及願景來做說明，他認為這是黨員比較想看到的部分。