中信金(2891)旗下中信證券主辦精確(3162)發行現金增資普通股共33,000張，其中26,400張為原股東認購、3,300張為員工認購，剩餘3,300張依法對外公開承銷，銷售價格每股40元，9月15日開始申購，申購期間自9月15日至9月17日三個營業日，9月23日抽籤，預計10月1日現金增資新股發放上櫃。依9月14日收盤價格44.8元，價差逾10%。

精確是敏實集團（0425.HK）轉投資公司，為國內鋁合金材料、零件製造與銷售廠，過去以生產自行車零組件為主，2018年全球百大汽車零件供應商敏實集團入股後，精確開始跨足汽車零組件領域。今年8月單月營收為新臺幣1.34億元，較上月增加57.71%；今年上半年毛利率16.88%，優於去年同期，1至8月累計營收為新臺幣8.73億元、年增率88.57%，去年營運轉盈，終結連續7年虧損的低潮，目前車用零組件產量與營收，超過其他鋁材及自行車零組件，顯示轉型車用領域有成。

在營運發展策略方面，精確目前以鋁擠出產品為主，後續將朝向鋁壓鑄產品，並布局新能源車領域，將攜手東風日產汽車公司，推動鋁合金材料在地化研發，相關產品預期明年開始出貨，逐步成為全球第二家材料供應商。此外，中國億緯鋰能也認可精確研發汽車電池盒的能力，精確取得進入中國市場供應鏈的門票，相關產品預計今年底陸續出貨。

電動車浪潮風靡全球，帶動臺灣汽車類股近期漲勢如虹，本次精確募集資金，將全數投入興建東歐塞爾維亞廠，未來主要生產德國大眾MEB（模組化電動車平臺，Modular Electric Drive Matrix）電池盒壓鑄件產品，該工廠預計將在今年完工、2022年第3季車廠開始認證，預期2023年出貨歐洲車廠，後勢成長可期。