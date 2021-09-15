中華民國三三企業交流會今主辦「新情勢下兩岸經貿之挑戰及因應」講座，由陸委會主委邱太三進行專題演講，邱太三表示，雖然兩岸情勢「不是那麼順暢」，但雙方對維持現狀及風險管控都有盡最大努力，也都有重啟對話的必要跟可能，且形勢上也不適合以這樣的狀態緊繃下去。

談到兩岸疫苗時，邱太三表示，中國大陸主要接種的科興、國藥兩款疫苗，雖然都有受到世界衛生組織（WHO）認可，但只是在緊急授權階段。至於要不要認可這些疫苗算獲得國際認可，兩岸也要做溝通。

針對企業界關心未來如何重啟兩岸對話？邱太三回應，這是「很大壓力」，但兩岸都有重啟對話的必要跟可能。中國大陸還是期待透過「通惠情」來對台灣民眾促融，但目前看來沒有產生預期效果。疫情導致兩岸人員流動相當少，而在只剩下民間交流的情況下，期待透過人民及經貿的交流，慢慢累積，但未來勢必還是會涉及政府業務執行，例如海峽交流基金會很多個案服務工作，某個層次上還是涉及政府機關。

邱太三強調，兩岸形勢不適合以這樣的狀態緊繃下去，現在大家只是在做風險管控，不要讓最壞的狀況或壞的狀況繼續下去，未來希望有好的事情可以互相推展，「這是我的期待，我沒有辦法說，在我的任內一定會達成，但我會盡我的努力」。