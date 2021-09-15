去年溪湖警方查獲該處婦人遭彰化地院依妨害風化判刑確定，15日上午縣府與警察局鐵腕拆除，將該私娼寮化為平地，當地居民都拍手叫好。(警方提供／吳建輝彰化傳真)

因為這邊消費便宜，加上近年像是花壇、和美等地私娼寮逐漸沒落，因此溪湖豆干厝吸引許多尋芳客造訪，時常遭附近民眾檢舉。(警方提供／吳建輝彰化傳真)

王惠美縣長上任後就指示，對違法犯罪深惡痛絕，更於治安會報指示相關局處，對於警察局通報曾經涉及犯罪之場所，應優先處理、儘速完成查報流程，認定為違章建築，應予以拆除。(警方提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣溪湖鎮湖西巷有一排老舊鐵皮屋，就是在地人都知道的知名景點「豆干厝」，常有嫖客到此尋香，只要騎機車經過就會被年長的婦人攔下，常常有民眾檢舉該處從事色情交易，去年溪湖警方查獲該處婦人遭彰化地院依妨害風化判刑確定，15日上午縣府與警察局鐵腕拆除，將該私娼寮化為平地，當地居民都拍手叫好。

去年溪湖警方在豆干厝查獲70歲的翁姓婦人，雇用多名年長的茶花女從性色情服務，一次交易費用從800到1000元不等，每次向服務的小姐抽取水電費100元，還在大門口設置電子遙控器來防止警方查緝。

而因翁婦旗下的女子攬客過於招搖，大辣辣坐在巷弄內，只要有人經過就會攔下行人或車輛，因為這邊消費便宜，加上近年像是花壇、和美等地私娼寮逐漸沒落，因此溪湖豆干厝吸引許多尋芳客造訪，時常遭附近民眾檢舉。

彰化縣溪湖分局表示，王惠美縣長上任後就指示，對違法犯罪深惡痛絕，更於治安會報指示相關局處，對於警察局通報曾經涉及犯罪之場所，應優先處理、儘速完成查報流程，認定為違章建築，應予以拆除，去年10月15日查獲翁姓負責人依妨害風化送辦後，今年判決出爐，就祭出鐵腕會同縣府單位將該違章建築拆除，展現打擊犯罪的立場與決心。