新北市今天0確診。因日前爆發板橋某幼兒園群聚延燒至社區大樓感染，新北市緊急宣布至15日禁止餐廳內用，同時關閉公有運動場館等。市長侯友宜今天宣布，餐飲內用從明天（16日）重新開放，不過仍要嚴格落實隔板與梅花座等相關防疫規定，市府也會嚴格查緝違規。
而公有場館運動中心、運動據點、學校以外的游泳池、室外棒球等地點開放，藝文場館、觀光旅遊、圖書館、博物館、溫泉大眾池開放，不過新北室內50人與室外100人的強化二級警戒仍然維持，會滾動式視疫情發展檢討。
新北市今天0確診。因日前爆發板橋某幼兒園群聚延燒至社區大樓感染，新北市緊急宣布至15日禁止餐廳內用，同時關閉公有運動場館等。市長侯友宜今天宣布，餐飲內用從明天（16日）重新開放，不過仍要嚴格落實隔板與梅花座等相關防疫規定，市府也會嚴格查緝違規。
而公有場館運動中心、運動據點、學校以外的游泳池、室外棒球等地點開放，藝文場館、觀光旅遊、圖書館、博物館、溫泉大眾池開放，不過新北室內50人與室外100人的強化二級警戒仍然維持，會滾動式視疫情發展檢討。
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