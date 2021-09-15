性別工作平等法規定受僱勞工在子女3歲前，可以申請最長2年的育嬰留職停薪，但民間團體認為不夠友善，提出修法建議育嬰留職停薪可選擇以「小時」為單位請假，且若申請期間未超過14天，可以不用事先申請，且放寬至8歲以前可以申請。

托育政策催生聯盟發言人黃喬鈴表示，以勞動部自己的調查發現，無論性別需要縮短育嬰留職停薪超過5成，其中男性又比女性更多，主要原因為「可更彈性運用以照顧子女」，而以有媒體調查顯示，有37％的受訪民眾希望台灣能效法瑞典，給予育有子女的勞工有更彈性的工時。

黃喬鈴提及，現行制度要求以塊狀為請假單位，逼迫員工要在育兒、工作中二選一，選擇育兒就要全職育兒、中斷就業，但現代社會中為雙薪家庭、送托孩子要接送等，如果育嬰假請假單位縮小，勞工就更能兼顧工作與家庭、資方也能有穩定的勞動力。

中正大學社福系副教授王舒芸說，1982年當時家庭模式為男性養家模式（父親就業、母親未就業）達67.9％，但2016年時則有58.1％的家庭為「雙工作家庭」，意謴多數的育兒家庭為雙薪工作，過去零碎的時間往往由全職媽媽處理，但現在沒有這種角色，因此建議為家長提供「量身打造、友善好用」的育嬰假。

勞動部政務次長王尚志說，行政院今年要求勞動部放寬育嬰留職停薪相關規範，因此把性別工作平等法草案、就業保險法草案修正報院，希望讓父母可以同時申請育嬰留職停薪及育嬰留職停薪津貼，而如育嬰留停薪貼、第6天及第7天產檢假薪資補助等也都由公務預算支應。

至於民間團體提議以「小時」為單位請育嬰留停，王尚志說，如果有這樣的機制但是勞工還是不敢用難對生育有幫助，應思考小時請假的話應從現行的「家庭照顧假」或改用「親職假」比較可行。