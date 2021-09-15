我從來沒想過，寵物溝通是要對著狗狗或喵咪的「叫聲」去「直接翻譯」的，這實在是一次太有趣的經驗。個案來預約，用line傳來兩通語音，我本以為是對方不擅於打字所以改用語音留下要問的問題，正在頭疼還要謄寫之際，打開一聽，竟是兩通各長達約30秒的狗狗叫吠聲。

天哪，原來不是「人」的留言，而是個案誤以為寵物溝通師就是直接翻譯狗語，所以傳來家裡狗狗的汪汪汪叫聲，真是太可愛的想法了，沒錯，雖然用「寵物翻譯機」來形容溝通師蠻貼切的，但在我的認知中，好像沒有哪一類溝通師可以直接是對著狗狗叫聲翻譯的「狗語翻譯機」。

還有另一位主人，預約離世溝通，可是問題感覺都沒有問完，我提醒他有沒有甚麼話要跟離世寶貝說的，我可以一併把要說的話轉達給祂知道。

「我要先看祂怎麼回我再說！」

啊？我霎時不明白主人的意思，我解釋著「離世溝通，原則上我只做一次，否則對祂只會是打擾，這樣會阻礙祂往下一站走哦」。經過跟個案深入溝通後發現，原來主人不是要問第二次，而是以為可以「三方通話」，讓他跟離世毛孩同一時間一問一答。

三方通話，的確也是寵物溝通的一種方式，但不是我的做法，只好請他另找適合的溝通師。我的溝通方式是由主人先想好要問寶貝的問題，然後由我先跟毛孩單獨聊完並記錄下來，等切斷連線後，再回頭回答主人有關毛孩的說法，所以不會有同步一問一答或回頭補問毛孩的機會。

很多人好奇對著照片怎麼溝通？不知大家有沒有跟家人或愛人心電感應的經驗，你就是會知道他心裡在想什麼，不用對方開口，你已經可以感應到對方的想法，就是所謂的第六感，所以寵物溝通絕對不是靠毛孩汪汪或喵喵，直接口語翻譯的「狗語翻譯機」，提供可確認過眼神的毛孩照片會比用手機錄下叫聲更加重要。

還有一些主人喜歡問離世毛孩一堆生前的事，大概十題裡面有七題都是，看到這樣的題目也會讓我很困惑，離世溝通不就是想傳遞彼此的愛跟祝福、並且知道祂現在好不好嗎？如果問題看起來比較像是主人對祂生前行為單方面的好奇，不但容易讓離世寶貝產生對這一世的執著而走不開，也會讓祂覺得「主人是在哈囉」，我都走了你還只好奇我以前種種，而不是關心現在或未來的我，有的可是會失去耐心，懶得回答直接翻白眼。