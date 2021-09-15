三三會舉行例會，有企業好奇在陸委會主委邱太三任內是否重啟兩岸對話？邱太三今日演講後接受詢問時表示，也認為有對話的必要性，尤其中國大陸想透過通惠的方式促融，現在確實是很有必要性。

現在兩岸多透過人民的交流，還是涉及到政府機關，例如前一陣子出現的5具無名屍飄到台灣，政府要想要送回中國大陸；或者台灣民眾到中國大陸犯罪，因身體因素想要回到台灣，這些都會涉及到政府機關，處理事項還是人民的事項，但是兩岸政府還是要接觸。

目前還是希望人民、企業在大陸有管道或平台，透過這些方式協助問題解決；慢慢累積就會有一些議題和問題可以溝通。

邱太三說，馬政府時代簽署23項協議，有3種層次功能包含資訊交流，例如大陸也有企業和銀行在台灣，需要台灣提供資訊，兩岸有資訊交換和傳遞；其次個案的處理，例如未來如鳳梨檢疫的問題，若處理好就有利兩岸農民交易，雙方都認為，為了人民有必要交流和溝通，透過個案處理累積增加兩岸交流的機會。

邱太三說，兩岸也不適合繼續緊繃下去，目前雙方只是做風險管控，不要最壞的情況出現；但是他也期待，未來兩岸有好的事情可以推展(重啟溝通)不一定在他任內實現但是他一定會努力。