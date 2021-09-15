台南市長黃偉哲今天率各局處首長向酒駕宣戰。(曹婷婷攝)

台南市長黃偉哲今天率各局處首長向酒駕宣戰。(曹婷婷攝)

台南市警察局統計酒駕取締案，去年6828件，今年1至7月已達3222件，台南市長黃偉哲今天率各局處首長向酒駕宣戰，他說，雖誠懇宣誓酒駕零容忍，但也曾被網友酸，「市長你不是說零容忍嗎？怎麼又發生酒駕了？」強調防制酒駕光靠市長、局長、警察是不夠的，要靠所有市民一起努力。

2020年全國因酒駕導致295人死亡、1萬1213人受傷，而根據台南市警察局統計，2018至2020年因酒駕死傷人數從1515人降至1292人，不過，台南酒駕取締紅單去年開出6828件，今年1至7月已開出3222件。

為降低酒駕，衛生局今年推動無酒婚宴補助10對新人，每對1萬元，年底將結婚的新人蕭裕棋、翁維君，是台南第一對補助對象，2人都不喝酒，過去參加喜宴常見賓客喝茫情形，希望自己的婚宴上，親友都能不喝酒，平安回家。

黃偉哲說，中秋佳節大家想把酒問青天、舉頭望明月，喝酒沒錯，但錯在喝酒後碰方向盤。他說，今年上半年有疫情，但1月到7月就開出3222張酒駕罰單，「酒駕宣導那麼多，還是有人要酒駕，讓人無法接受也很難理解。」

他也提到，每次誠懇宣誓酒駕零容忍，但也曾發生被網友酸，「市長你不是說零容忍嗎？怎麼又發生酒駕了？」他說，防制酒駕光靠市長、局長、警察同仁是不夠的，要靠所有市民有這個體認才行。黃偉哲說，台南需要社會更多力量投入反酒駕，舉發酒駕不能只靠警察，需要更多民眾第一時間勸阻。

南市府各局處針對民眾常喝酒場域，餐廳、宴會場所、工地、民眾聚會場所，包括廟會、娛樂場所等處改善，推動友善飲酒餐廳認證、無酒婚宴補助、落實工地無酒文化，推動「無酒工地營造廠認證」等宣導活動。

另也推動酒癮戒治，積極篩檢出高危險酒癮個案，與警察局合作，當民眾製作筆錄時或有酒精反應時協助衛教資源轉介，與地檢署合作酒駕入獄前轉介方案，於監理站道安講習、地方法院法治宣導課程時，積極發現酒癮個案，並進行衛教資源轉介，期望讓酒精成癮個案能接受治療，降低酒駕風險。

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