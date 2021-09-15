去年台南發生7場高病原性禽流感，其中3場火雞場都為同一畜主，發生主因為生物安全措施未徹底落實，且各場間距接近，導致疫情迅速傳播。今年又到了禽流感好發期，台南市政府農業局動保處10月起加強禽場採樣監測及消毒工作，也提醒畜主落實防疫，並隨時提高警覺。

據統計，台南前年發生2場禽流感疫情，去年增加到7場，農業局動保處指出，每年發生原因都不太一樣，包含畜主自衛防疫是否落實或家畜與候野鳥接觸史等，如果畜主一時疏忽，致使一些外來的病毒帶入禽場都有可能；市府每年持續跟畜主宣導人車管制、場內消毒等，降低場內病菌量，以提升家禽免疫力。

台南市政府到家禽理貨場進行禽流感採樣監測。（台南市政府農業局提供／張毓翎台南傳真）

農業局長李建裕表示，今年全台迄今已發生13場高病原性禽流感，南市養禽業者積極落實防疫，截至目前，台南已1年沒有禽流感發生，隨著秋冬進入禽流感好發期，10月起進行「家禽流行性感冒強化防疫措施」，針對台南36場陸禽場、7場鴨場、11場鵝場，將派員加強採樣監測。

消毒車到溼地保護區噴霧消毒。（台南市政府農業局提供／張毓翎台南傳真）

李建裕說，農業局還會主動派遣消毒車到重點熱區，如家禽理貨場、集籠場、溼地保護區及禽流感案例場消毒；除了市府防疫單位積極推動防疫外，也希望畜主持續加強生物安全防疫措施，落實人員車輛管制及進出車輛徹底消毒。

動保處提醒，秋冬季節候鳥陸續來台，畜主禽場的防鳥設施應維護完善，避免家禽與候、野鳥接觸，且每日檢視自家養禽場內禽隻健康狀況，若有異常情形時，應立即通報動保處，切勿隱匿疫情造成禽流感病原擴散。