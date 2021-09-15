美國正在考慮台灣提議要將「台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」一事，受到台灣企業界的關切。陸委會主委邱太三今天在中華民國三三企業交流會進行專題演講時表示，這件事在美中間有一定程度的敏感性，在中國大陸「偉大中國夢」及擴張全球軍事戰略地位下，不但美中全面對抗，也會讓歐盟等國家產生疑慮。

邱太三指出，在不直接「對槓」下，才能做出不一樣的選擇，例如歐洲議會外交委員會以壓倒性通過，將歐洲經貿辦事處正名為歐盟駐台灣辦事處；這是國際氛圍形塑出來的，也是台灣一再的主張。

邱太三提到，將「台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」，台灣樂觀其成也願意配合，但中國大陸可能會有強烈反應，坦白說這是美國在考量時的「變動」，目前所知道的是，雙方都很審慎在做各項評估。

邱太三表示，目標跟方向是確定的，只是時機上雙方可能都還在拿捏當中。什麼時候是一個比較和緩的氣氛之下，去做這樣的推展，時間點是關鍵。