美國與盟友撤軍阿富汗讓國際社會擔心阿富汗將再度淪為恐怖份子的溫床，這項擔憂恐怕已經實現，美國情報官員昨（14）日表示，已經看到蓋達組織（Al Qaeda）成員返回阿富汗的跡象，同時警告美國本土最快1至2年內就會受到威脅。

美國中情局警告，已經看到蓋達組織成員返回阿富汗的跡象，1、2年內就能發展出威脅美國本土的能力。

美國與盟友撤軍阿富汗，美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）曾警告，恐怖組織將加速在阿富汗境內重組，阿富汗政府談判人員納德瑞（Nader Nadery）先前也表示，國際社會的主要擔憂是，所有恐怖組織將在塔利班提供的空間以及保護傘下鞏固權力。

如今這層擔憂已經發生，綜合《紐約時報》（New York Times）、美國之音報導，美國高級情報官員昨日表示，前一周的初步報告顯示，恐怖份子之間的溝通增加，還表達想要前往阿富汗的願望，甚至有人已經動身前往阿富汗。

美國中央情報局（CIA）副局長柯恩（David Cohen）昨日在年度情報與國家安全峰會上指出，已經開始看到部份跡象，顯示蓋達組織前往阿富汗的潛在行動。

國防情報局局長柏瑞爾（Scott Berrier）表示，「目前保守評估，1至2年內，蓋達組織就能建立至少威脅美國本土的能力。」

柯恩指出，目前最困難的部份是，評估蓋達或伊斯蘭國（Islamic State）附屬組織「何時將有能力攻打美國本土」，他說CIA正持續密切注意蓋達在阿富汗的潛在行動。

柯恩並未透露哪些蓋達成員正在返回阿富汗，不過網路上的一段影片顯示，蓋達首腦賓拉登的前安全官員哈克（Amin Al Haq）已經返回位在阿富汗東部的老家南加哈省（Nangarhar）。

其他情報機構也懷疑，包括蓋達第2號人物阿德爾（Saif al-Adel）在內等目前仍在伊朗的蓋達重要領袖將重返阿富汗。

礙於撤軍，美國與盟國對於阿富汗地面局勢的掌控已面臨問題，柯恩昨日坦承，「我們目前在阿富汗的能力不如6個月前或1年前了」，不過他也強調這不是無法跨越的障礙。他說相關人員及夥伴在無法進入的區域蒐集情資都有經驗，即便地面無人也能達成目標，目前將持續倚賴超視距等同樣技能工作，不過也會盡可能在視距範圍內工作。

針對恐攻威脅，美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）13日表示，阿富汗並不是美國臨的最大恐怖份子威脅，葉門、索馬利亞、敘利亞、伊拉克等構成的威脅更大。