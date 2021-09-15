【LIVE直播】台北市疫情記者會｜2021.09.15

莫德納疫苗到貨延宕，百萬「莫德納孤兒」面臨第二劑斷炊窘境，今傳出指揮中心擬規劃讓莫德納混打高端，引起關注。指揮中心指揮官陳時中今日（15）並未否認，表示相關實驗都在進行，但仍要看實驗結果如何，最後由專家學者決定是否如此放行。對此，台北市市長柯文哲今稍早接受媒體人陳文茜訪問時，已痛批民進黨疫苗政策，更推測民進黨原只想力拚人民打兩劑高端，但如今再推下去恐政權不保。

針對「莫德納混打高端」一事，柯文哲今日在例行記者會中表示，高端連「單打」的臨床三期實驗都還沒做完，現在居然在做「混打」的實驗，這實在超越我們醫學院的認知，這不在他的認知範圍內，「It is my understanding」，用這句話就能講完了。

談到中央疫苗政策，柯文哲痛批，台灣的疫苗很清楚事先完全沒規劃，所以常常是「人家送你什麼你就打什麼」，這就是結論。柯強調，他對台灣疫苗政策「已經氣到不想批評」，因為現在就是「什麼來就想怎麼幫你打完」，簡直是亂七八糟。

至於陳時中表示「死800多人與高端有何關係？」柯文哲直言，這與高端無關「但跟你陳時中有關」。針對買不到疫苗一事，柯表示，國際疫苗產地包括美國、德國、俄羅斯等多國，難道對岸能控制這些國家嗎？他之前就講過了「自己不會生就不要牽拖隔壁」，這個問題他已經氣到不行不想再回答了。