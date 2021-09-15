國民黨主席候選人張亞中日前秀3張500萬美元「支票」，聲稱是前主席洪秀柱任內委託他到馬來西亞募款，會後還託人傳訊要洪「配合演出」，讓洪憤怒不已。國民黨主席江啟臣今日前往北市議會參加黨團會議前受訪強調，凡事都要有證據，不能只用「傳說」來判定。

參選國民黨主席的張亞中風波不斷，先是疑因多次嚴厲批評另名候選人朱立倫，被黨中央選舉監察委員會決議移送考紀會，還因本票事件和洪槓上，如今又有媒體爆料，張在公開本票前甚至傳簡訊要洪「配合演出」，此舉讓洪氣炸，怒批張沒說明實情，還讓支持者誤會她偷藏錢。

江啟臣對此表示，這些事情都是傳說，不管怎樣都該有證據，「不應該什麼事情都用傳說來做判定」，且他相信黨有黨的機制，不要把選務跟考紀混為一談，否則將混亂整個選務的工作和選舉的公正性。至於地方考紀會是否應主動了解？江則說，要看是否有當事人或民眾檢舉。

此外，江到北市議會國民黨團的時間點，恰好與北市副市長黃珊珊到黨團報告防疫預算的時間重疊，媒體追問是否會和黃聊聊「藍白合」？江只笑說大家想太多了，今日只是和議會同仁打招呼，祝中秋佳節愉快，至於是否會同意藍營支持柯市府的追加預算，他則說尊重黨團。