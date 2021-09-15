外傳美國考慮將我駐美代表處更名，政大國際關係研究中心兼任研究員嚴震生今天表示，他看到美國眾議員表態希望台灣爭取其他國家一起更名我駐外館，這代表美國在我駐外館更名這件事上，不希望單獨得罪北京，不想單獨對我國友善並自己承擔後果。

國民黨智庫上午舉行「後阿富汗時期的國際形勢」記者會，由國安組召集人林郁方主持，邀請嚴震生、淡大外交與國際關係學系榮譽教授陳一新、輔仁大學日文系所特聘教授何思慎出席。

嚴震生說，美國在阿富汗事件後誠信該如何重建，美國官員包括國務卿布林肯說美國對北約有條約的承諾，但美國對台灣只有台灣關係法，內容沒說一定出兵，塔利班若變成恐怖主義溫床，仍發動零星對美國和歐洲國家的攻擊，美國是否出兵阿富汗有待觀察。

嚴震生指出，台灣對美國依賴度高，若我國不恢復徵兵制，連美國領導人都難說服美國人民，當台灣出事時美國要出兵相助，「若我們國家年輕人都不願當兵保衛國家，美國能說服國民幫台灣嗎？」

陳一新說，美國在越戰後，雖然沒有走向孤立主義但內縮，他認為這次也會，拜登想推動反中，但歐洲、中東和亞洲國家都另打算盤，全世界只有日本對台灣的口頭承諾比較堅強，只有日美安保和日本口頭承諾比較堅實，台灣過度期望美國這一點應要重新思考。

陳一新表示，不過，也不可能做到都不靠美國來維護台灣安全，我們應思考如何和美國利益綁在一起，要尋求跟美國利益共同之處才能確保台灣安全，國軍也要自立自強。

林郁方認為，很多台灣人覺得若台海有事美國一定來救，根據之前的模式推斷，美國好不容易擺脫阿富汗，短時間再出兵海外的機率不高，且中共是比塔利班強大好幾倍的敵人，更可能會把戰爭帶回國土。