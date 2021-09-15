馬來西亞網紅糖糖(蕭佩兒、Siew Pui Yi)擁有傲人上圍，火辣身材讓她迅速在網路上竄紅，時常在IG曬出辣照的她，追蹤人數已經突破1500萬大關，日前她分享到海邊玩的出遊照，解放上圍的超兇畫面，頓時讓老司機陷入瘋狂，直呼「太犯規了啦」。

糖糖原先的形象清純，認真經營YouTube頻道，常和網友們分享生活，還贏得國際性的網紅獎項，近年來才越來越大膽，開始不吝嗇展現好身材，過去兩年更推出了3本寫真集，獲封「性感波神」的稱號，人氣也越來越高，她的IG尺度總是遊走在道德邊緣，也因此隨便一篇貼文都破50萬人按愛心。

過去糖糖還大方露出兩點，不到一星期就引來156萬人按愛心，可見她的魅力之大，日前糖糖去海邊玩，再度大放福利照，只見她躺在沙灘上，穿著螢光黃的比基尼泳褲，上身則是一絲不掛，僅用手臂抱胸，遮住重點部位的同時，也擠壓到渾圓雙峰，露出一條深遂事業線。

糖糖閉眼享受陽光沙灘，火辣S曲線卻讓網友看到口水直流，忍不住狂刷一排火和愛心表情符號，激動直呼「好扯喔」、「太辣了」、「我要噴鼻血了」、「好想當沙灘」、「這身材要我們（其他女生）怎麼活」、「超性感」、「我要當左手啦」、「有多麼美啊」。