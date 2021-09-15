看你用哪一條開！違規臨停嗆警PO網 慘遭打臉啪啪響：好多條

違規臨停被開單，PO網諷刺「警察好棒棒」，卻慘遭網友打臉。（截自臉書《●【爆廢公社公開版】●》）

「我看你要用哪一條開！」，一名車主疑似違規臨停遭警方開單，但他認為自己沒錯，不但嗆警還將影片PO上網酸「警察好棒棒」，企圖討拍，不過卻慘遭網友們貼出交通法規打臉，更反酸這名車主「想看你的臉要多腫」。

一名網友上傳影片到臉書社團《●【爆廢公社公開版】●》，並稱「警察好棒棒」。影片中只見原PO車子停在一處槽化線出入口，員警請他提供行照、駕照準備開單，但原PO不停說「我停在路邊，沒有在紅線上，你給我開臨停」、「非紅線區、人在車上，還可以開，警察好厲害喔」、「台北市警察好棒喔，「我是配合你才下車的」。

員警表示依照交叉路口10公尺內臨停開單，原PO回應「你開呀！我不會簽呀！」、「你用電子的啊」，表示要拒簽拒收。

不過眾網友看完一面倒打臉原PO，表示：「討拍轉打臉」、「不是那一條，是好多條，這樣知道了嗎？禮義廉恥知道嗎？」、「網狀線前還是別人的出入口要臨停啥🙄駕照怎麼考的..都說交叉路口了還一直跳針紅線」、「何必呢？po上來給大家洗臉」、「想看你的臉要多腫」、「笑死，檔了道路一半還有理由」。

根據道路交通管理處罰條例第55條第1項：

汽車駕駛人，臨時停車有下列情形之一者，處新臺幣三百元以上六百元以下罰鍰：

一、在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、人行道、行人穿越道、快車道臨時停車。

二、在交岔路口、公共汽車招呼站十公尺內或消防車出、入口五公尺內臨時停車。

三、在設有禁止臨時停車標誌、標線處所臨時停車。

四、不依順行之方向，或不緊靠道路右側，或單行道不緊靠路邊，或併排臨時停車。

五、在道路交通標誌前臨時停車，遮蔽標誌。