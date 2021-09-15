雲林縣西螺鎮蘇姓婦女失蹤1個多月，被發現陳屍計程車行李廂內，15日雲林地檢署進行解剖釐清死因，初步研判屍體被棄置約1個月，外表嚴重腐敗且已木乃伊化，完全抽不到血液，只能採集毛髮、皮膚進行檢驗，需送法醫研究所進一步鑑定。

58歲蘇姓婦女7月25日開車出門後，其女兒便無法聯繫上母親，8月10日向警方報案，8月16日警方在桃園找到蘇女同居人61歲鄭男屍體，本月13日警方在西螺鎮1處停車場，發現蘇女陳屍於1輛計程車行李廂內，初步研判，蘇女可能早遭鄭男殺害後棄屍。

辦案人員分析，涉嫌殺害蘇女的鄭男，8月16日被發現因失溫死在桃園1處雞舍內，以此推斷，蘇女死亡約有1個月時間，蘇女被殺害後是直接棄置西螺的計程車內，或是在他處被殺害後再用計程車載至西螺，有待過濾更多監視器加以釐清。

雲林地檢署表示，蘇女身分雖經家屬根據衣著確認，但為求慎重起見，仍將請法醫採集DNA做親屬鑑定。至於蘇女是何時、何因遭殺害，警方目前持續追查相關事證、目擊者，根據線索抽絲剝繭中。